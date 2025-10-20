صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسداد کرپشن کے تمام ادارے اپنا کام نہیں کررہے ہیں : جاوید قصوری

  • لاہور
انسداد کرپشن کے تمام ادارے اپنا کام نہیں کررہے ہیں : جاوید قصوری

لاہور(سیاسی نمائندہ)امیر جماعت اسلامی پنجاب وسطی محمد جاوید قصوری نے کہا کہ حکومتی بے بسی اور نا اہلی اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، ملک میں کرپٹ مافیا کا راج ہے اور انسداد کرپشن کے تمام ادارے اپنا کام نہیں کررہے ہیں۔

ہر ادارہ کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے، ہر سال آنے والی آڈیٹر جنرل کی رپورٹس کا مشاہدہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ کرپشن تیزی کے ساتھ معاشرتی خون میں سرایت کر گئی ہے ۔انہوں نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کا شمار کرپشن کے حوالے سے 180 ممالک میں 135 ویں نمبرپر آتا ہے۔

