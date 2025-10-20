خود ہی منصف اور جلاد کا کلچر نہیں چل سکتا : طاہر اشرفی
تکفیری فتوے اور دوسرے مکاتب فکر کی توہین ناقابل قبول : میڈیا سے گفتگو
لاہور (سیاسی نمائندہ)پاکستان علما کونسل کے چیئرمین طاہر محمود اشرفی نے واضح کیا ہے کہ سیاسی انتہا پسندی اور لاقانونیت کے ساتھ ملک ترقی نہیں کر سکتا، تشدد پسندانہ رویے کو ختم کرنا ہوگا تمام مذہبی قائدین پیغام پاکستان پر عملدرآمد کرائیں۔ ان کاکہناتھاکہ تکفیری فتوے اور دوسرے مکاتب فکر کی توہین ناقابل قبول ہے، ریاست، آئین پاکستان اور قانون کی بالادستی کو تسلیم کرنا ہو گا، خود ہی منصف اور جلاد کا کلچر نہیں چل سکتا، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور حکومت نے فلسطین کے معاملے پر پاکستان کا واضح مؤقف سب کے سامنے رکھ دیا ہے۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے مدرسہ جامعہ مسجد کبریٰ نیو سمن آباد میں حفظ قران مکمل کرنے والے طلبا کی دستار بندی کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔انہوں نے کہاکہ اسرائیل دہشت گرد اور مسلمانوں کاقاتل ہے ،سعودی عرب اور پاکستان سمیت دیگر ممالک نے ملکر امریکی صدر سے امن معاہدہ کرایا مگر جہاں امن معاہدے کیلئے امریکی صدر کی حمایت کی، وہاں اسرائیلی خلاف ورزی کی مذ مت بھی کرتے ہیں ۔