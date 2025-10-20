صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خود ہی منصف اور جلاد کا کلچر نہیں چل سکتا : طاہر اشرفی

  • لاہور
خود ہی منصف اور جلاد کا کلچر نہیں چل سکتا : طاہر اشرفی

تکفیری فتوے اور دوسرے مکاتب فکر کی توہین ناقابل قبول : میڈیا سے گفتگو

لاہور (سیاسی نمائندہ)پاکستان علما کونسل کے چیئرمین طاہر محمود اشرفی نے واضح کیا ہے کہ سیاسی انتہا پسندی اور لاقانونیت کے ساتھ ملک ترقی نہیں کر سکتا، تشدد پسندانہ رویے کو ختم کرنا ہوگا تمام مذہبی قائدین پیغام پاکستان پر عملدرآمد کرائیں۔ ان کاکہناتھاکہ تکفیری فتوے اور دوسرے مکاتب فکر کی توہین ناقابل قبول ہے، ریاست، آئین پاکستان اور قانون کی بالادستی کو تسلیم کرنا ہو گا، خود ہی منصف اور جلاد کا کلچر نہیں چل سکتا، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور حکومت نے فلسطین کے معاملے پر پاکستان کا واضح مؤقف سب کے سامنے رکھ دیا ہے۔

ان خیالات کا اظہار انہوں نے مدرسہ جامعہ مسجد کبریٰ نیو سمن آباد میں حفظ قران مکمل کرنے والے طلبا کی دستار بندی کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔انہوں نے کہاکہ اسرائیل دہشت گرد اور مسلمانوں کاقاتل ہے ،سعودی عرب اور پاکستان سمیت دیگر ممالک نے ملکر امریکی صدر سے امن معاہدہ کرایا مگر جہاں امن معاہدے کیلئے امریکی صدر کی حمایت کی، وہاں اسرائیلی خلاف ورزی کی مذ مت بھی کرتے ہیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سبزیاں، دالیں اور گوشت مہنگے، ٹماٹر 600 روپے کلو فروخت، عوام پریشان

فروہ عامر کے جوہرآباد کالج چوک امام بارگاہ حسینیہ چوک ،نسیم کالونی سمیت مختلف علاقوں کے دورے

پنجاب کالج بھلوال کی سرگودھا بورڈ میں 3 نمایاں پوزیشنز،کالج میں ٹاپرز کا پُرتپاک استقبال

انٹرنیشنل الکرم انسٹی ٹیوٹ بھیرہ کے زیر اہتمام چوتھی بین الاقوامی سیرت کانفرنس

انٹر میڈیٹ پارٹ ون نتائج میں طالبہ کا اعزاز

مسلم لیگی حکومت کی مقبولیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے ، شازیہ بانو

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر