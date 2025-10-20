صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جمعیت اہلحدیث بلدیاتی الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی : سینیٹر عبدالکریم

  • لاہور
لاہور (سیاسی نمائندہ) مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے امیر سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم نے اعلان کیا ہے کہ مرکزی جمعیت اہلحدیث ملک بھر میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی۔

بلدیاتی سطح پر عوامی خدمت کے حقیقی جذبے کے ساتھ دیانتدار، باکردار اور اہل امیدوار سامنے لائے جائیں گے تاکہ عوام کو نچلی سطح پر قیادت اور خدمت دونوں میسر آ سکیں۔ حافظ عبدالکریم نے مرکزی جمعیت اہلحدیث سیاسی کمیٹی کے چیئرمین علامہ معتصم الٰہی ظہیر کو ہدایت کی ہے کہ جلد از جلد سیاسی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا جائے۔

