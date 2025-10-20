صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نواز شریف انسٹی ٹیوٹ کو بروقت فنکشنل کرنیکی ہدایت

  • لاہور
نواز شریف انسٹی ٹیوٹ کو بروقت فنکشنل کرنیکی ہدایت

وزیر صحت کا انسٹی ٹیوٹ کا دورہ، سائٹ پر جاری پیش رفت کا جائزہ ، بریفنگ لی

لاہور( این این آئی)صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق و سابق چیف سیکرٹری پنجاب زاہد سعید نے زیر تعمیر نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کا دورہ کیا-انہوں نے نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کی سائٹ پر جاری پیش رفت کا جائزہ لیا اور افسران سے ماسٹر پلان پر بریفننگ لی-صوبائی وزیر صحت نے کہاکہ حکومت پنجاب لاہور میں 72 ارب روپے کی لاگت سے 915 بستروں پر مشتمل سٹیٹ آف دی آرٹ نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ بنا رہی ہے -آئی ڈیپ کو نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ پراجیکٹ کو مقررہ وقت پر فنکشنل کرنے کی ہدایت کی ہے ۔ خواجہ سلمان رفیق نے تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ 915 بستروں پر مشتمل یہ کینسر ہسپتال دو مراحل میں مکمل ہوگا-کینسر انسٹی ٹیوٹ میں پیڈز انکالوجی،آپریشن تھیٹرز،10-ریڈایشن تھراپی بنکر،آئی سی یو اور 30 بیڈز کا ایمرجنسی وارڈ بنے گا۔

