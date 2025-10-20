صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک کسی نئے بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا : مقررین

  • لاہور
ملک کسی نئے بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا : مقررین

امت میں اتحاد کی ضرورت : مولانا امجد ودیگر کا ختم نبوت کانفرنس سے خطاب

لاہور(سیاسی نمائندہ)بے دینی اور الحاد کے فتنوں کا مقابلہ قوم وحدت اور یگانگت کے ساتھ ہی کر سکتی ہے ، موجودہ حالات بہت نازک ہیں، اس وقت امت میں اتحاد کی اشد ضرورت ہے ،اس کے لیے علما کرام نے ماضی میں بھی کردار ادا کیا ،آج بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور مستقبل میں بھی کرتے رہیں گے ۔یہ باتیں جے یو آئی کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل مولانا محمد امجد خان نے جامعہ قاسمیہ لاجپت نگر روڈ شاہدرہ میں ختم نبوت کانفرنس اور مدرسہ حبیبیہ میں تقسیم اسناد و دستار بندی کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہیں۔

ان اجتماعات سے مولانا محمد الیاس چنیوٹی ایم پی اے ،حافظ اشرف گجر، قاری شبیر احمد عثمانی، قاری نذیر احمد،مولانا عثمان،قاری عمر فاروق ،مولانا حافظ محمد قاسم اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔مولانا نے کہاکہ وطن عزیز میں اسلامی نظام کے نفاذ اور آئین اور اس کے اسلامی دفعات کے تحفظ کے لیے پرامن جدوجہد علما عوام کی ذمہ داری ہے ،اسی ذمہ داری کو اکابرین نے نبھایا اور آج بھی علما اس مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں ،انہوں نے کہا کہ ملک کسی نے بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا ،انتشار اور خلفشار سے دشمن فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

معاشرہ میں بے چینی کا سبب اسلام سے دوری، سردار یوسف

جمعیت اہلحدیث پاکستان کا بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان

مہنگائی کی ذمہ دار حکومت، تاجروں کا کوئی قصور نہیں، اجمل بلوچ

ایف بی آر کا ہائی ٹیک یونیورسٹی ٹیکسلا میں ٹیکس آگاہی سیشن کا انعقاد

ایس ایس پی انویسٹی گیشن کا بہارہ کہو پھلگراں تھانوں کا دورہ، گیٹ بند

راولپنڈی میں کالے شیشے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر