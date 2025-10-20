سبزیاں، پھل مزید مہنگے، انتظامیہ قابو پانے میں ناکام
ٹماٹر 480، ادرک چائنہ 800، لہسن تھائی لینڈ 760، مٹر 580، گھیاکدو 260، بندگوبھی 280، آلو کچاچھلکا 110، پیاز 120، میتھی 200روپے کلو فروخت سیب کالا کولو 280، امرود 300، اناردانے دار 480، جاپانی پھل 170، انگورسندرخانی 600، پپیتا 300، کھجورایرانی 580روپے کلو ، کیلا 130روپے درجن
لاہور(کامرس رپورٹر سے ، این این آئی ) ٹماٹر سرکاری نرخ 175کی بجائے 400سے 480روپے کلو فروخت ہوئے ،سرکاری نرخنامے میں آلو کچا چھلکا نیا درجہ اول کی قیمت 85روپے مقرر کی گئی تاہم دکانداروں نے 100سے 110روپے کلو تک فروخت جاری رکھی ،آلو کچا چھلکا نیا درجہ دوم 70کی بجائے 80،آلو کچا چھلکا درجہ سوم 60کی بجائے 70،پیازدرجہ اول88کی بجائے 100 سے 120،پیاز درجہ دوم70کی بجائے 80، پیازدرجہ سوم60،ٹماٹر درجہ اول175کی بجائے 400سے 480، ٹماٹر درجہ دوم155کی بجائے 280 سے 300، ٹماٹر درجہ سوم130کی بجائے 200سے 220،لہسن دیسی نیا215کی بجائے 380سے 400،لہسن ہرنائی290کی بجائے 430سے 450،لہسن چائنہ 410کی بجائے 680سے 700،ادرک تھائی لینڈ460کی بجائے 740سے 760،ادرک چائنہ560کی بجائے 780سے 800،کھیرا فارمی110کی بجائے 150سے 160،میتھی 130کی بجائے 180سے 200،بینگن60کی بجائے 100سے 120،بند گوبھی180کی بجائے 260سے 280،پھول گوبھی105کی بجائے 130سے 140،شملہ مرچ290کی بجائے 320 سے 400،بھنڈی155کی بجائے 180سے 200،شلجم130کی بجائے 170 سے 180،اروی95کی بجائے 140سے 150،مٹر390کی بجائے 560سے 580،کریلا150کی بجائے 180سے 200،سبز مرچ125کی بجائے 180سے 200،مولی 50کی بجائے 65سے 70،کھیرا دیسی 110کی بجائے 150سے 160،لیموں چائنہ80کی بجائے 100 ،حلوہ کدو60کی بجائے 80،ٹینڈے دیسی220کی بجائے 260 سے 280،گھیاکدو190کی بجائے 240 سے 260،گاجر دیسی 110کی بجائے 130سے 140،پالک فارمی65کی بجائے 75سے 80،گاجرچائنہ180کی بجائے 250سے 260 ، گھیا توری145کی بجائے 180سے 200 ، پھلیاں باریک170کی بجائے 240سے 260 ،پھلیاں موٹی100کی بجائے 140 جبکہ ساگ 60 روپے کلو فروخت کیا گیا ۔
پھلوں میں سیب کالا کولو میدانی درجہ اول 180کی بجائے 260سے 280،سیب کالا کولو پہاڑی درجہ اول320کی بجائے 550سے 600،سیب کالا کولو پہاڑی درجہ دوم180کی بجائے 280سے 300،سیب گاچہ درجہ اول315کی بجائے 430سے 450، سیب گاچہ درجہ دوم180کی بجائے 270سے 300، سیب سفید درجہ اول170کی بجائے 230سے 240،کیلا درجہ اول درجن150کی بجائے 230سے 250، کیلا درجہ دوم درجن100کی بجائے 130سے 150،کیلا درجہ سوم درجن80کی بجائے 100 ،امرود250کی بجائے 280سے 300روپے ،انار دانے دار365کی بجائے 460سے 480،انار قندھاری 290 کی بجائے 320، مسمی درجن 165کی بجائے 260سے 280،جاپانی پھل155کی بجائے 170،انگور سندر خانی410کی بجائے 600،انگور گولہ 290کی بجائے 320سے 340،پپیتا240کی بجائے 280سے 300روپے ، کھجور ایرانی515کی بجائے 570سے 580جبکہ کھجور اصیل435کی بجائے 460سے 480 روپے کلو فروخت کی گئی ۔