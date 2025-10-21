شہرمیں سینکڑوں سکول فنڈز نہ ملنے پرمالی بحران کا شکار
لاہور(خبر نگار)لاہور میں سینکڑوں سکول مناسب فنڈز نہ ملنے پر مالی بحران کا شکار ہوگئے ۔ فنڈز میں کٹوتی پرسکولوں کو پہلے سے بھی کم بجٹ جاری ہوا۔۔۔
،11کروڑ کے فنڈز جولائی،اگست ،ستمبر کے نان سیلری بجٹ کی مد میں جاری کیے گئے۔، سی ای او ایجوکیشن اتھارٹی نذیر حسین کا کہنا ہے کہ این ایس بی ایم ایز کی نشاندہی پر ضروریات کیمطابق فنڈ دیا جاتا ہے۔پنجاب ٹیچرز یونین کے جنرل سیکرٹری رانا لیاقت کا کہنا ہے کہ ایجوکیشن اتھارٹی این ایس بی کی تقسیم پر نظرثانی کرے۔