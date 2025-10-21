صوبے بھر کے کالجز کیلئے اکیڈمک کیلنڈر ، لیسن پلان تیار
تمام کالجز میں بیک وقت نصاب مکمل کیاجائیگا اور ہر ماہ طلبہ کے ٹیسٹ ہونگے
لاہور (عاطف پرویز سے )تاریخ میں پہلی بار پنجاب بھر کے سرکاری کالجز کیلئے باقاعدہ اکیڈمک کیلنڈر اور لیسن پلان تیار کرلیا گیا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کے مطابق اب تمام کالجز میں ایک ہی وقت پر نصاب مکمل کیا جائیگا اور ہر ماہ طلبہ کے بیک وقت ٹیسٹ ہونگے ۔ اقدام کا مقصد صوبے بھر میں تعلیمی معیار کا منظم انداز میں جائزہ لینا ہے ۔ڈائریکٹر کالجز لاہور احسن مختار کا کہنا ہے کہ طلبہ کے ٹیسٹ سینٹرلائزڈ نظام کے تحت ہونے تاکہ کارکردگی کو پرکھا جا سکے ۔ طلبہ کی جسمانی صحت پر بھی توجہ دی جا رہی ہے ۔ لاہور ڈویژن کے تمام کالجز میں جاگنگ ٹریکس اور جم بنانے کا کام جاری ہے تاکہ صحتمند سرگرمیوں کے مواقع فراہم کیے جا سکیں۔