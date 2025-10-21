صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محدود بسنت کی تیاریاں، چوتھی بار قانون میں ترمیم ہوگی

  • لاہور
اندرون شہر ہفتہ اتوارکومحدود بسنت کی سفارشات،دھاتی ، کیمیکل ڈور پر پابندی ہوگی

لاہور (عمران اکبر )لاہور میں محدود سطح پر بسنت منانے کی تیاریاں، چوتھی بار قانون میں ترمیم ہوگی ، محفوظ اور محدود بسنت منانے کی اجازت کیلئے ترمیم کی تیاری شروع کر دی گئی۔ ذرائع کے مطا بق پنجاب حکومت نے قانون میں ترمیم کا فیصلہ کرلیا،اس سے پہلے کائٹ فلائنگ آرڈیننس قوانین میں 2001اور 2009 اور جنوری 2025 میں ترمیم کی گئی تھی ۔ اب فروری 2026میں بسنت کیلئے قانون میں ترمیم کی جائیگی،اس سے قبل حکومت 15 روزہ بسنت کی اجازت دیتی تھی،جنوری 2025میں بسنت پر مکمل پابندی لگانے کی ترمیم کی گئی،اب اندرون لاہور گریٹر اقبال پارک ،شاہی قلعہ، موچی گیٹ، بھاٹی گیٹ ،رنگ محل میں صرف دو روز ہفتہ اتوار کیلئے محدود بسنت کی اجازت کیلئے سفارشات پیش کی گئی ہیں ۔ تیز دھاتی، نائیلون اور کیمیکل ڈور کے استعمال پر پابندی ہوگی،صرف کپاس یا نشاستے سے تیار ڈور استعمال ہوگی،ڈور ،پتنگوں پر بار کوڈ لازمی قرار،غیر رجسٹرڈ پتنگ فروشوں کیخلاف کارروائی ہوگی،بسنت والے علاقوں میں موٹر سائیکلوں کے داخلے پر پابندی تجویز ،موٹر سائیکل سواروں کیلئے سیفٹی اینٹینا اور گلے کے کور لازمی ہونگے ۔ لاہور میں 16سال بعدمحفوظ بسنت کی اجازت دینے پر اتفاق کرلیا گیا۔

 

