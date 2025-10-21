دوسال میں300 کلومیٹر سڑکیں تعمیر ، شجرکاری نظر انداز
شہر میں 70 ارب کے ترقیاتی کام مکمل ،شجرکاری پرایک روپیہ بھی خرچ نہ ہوا
لاہور (شیخ زین العابدین)لاہور میں دوسال کے دوران300 کلومیٹر سڑکیں تعمیر ، شجرکاری نظر انداز،لاہور ڈویلپمنٹ پیکیج کے تحت شہر میں 70 ارب کے کام مکمل کئے گئے مگر واسا، ایل ڈی اے اور سی بی ڈی پنجاب نے ان منصوبوں میں شجرکاری کیلئے ایک روپیہ بھی خرچ نہ کیا۔ میگا پراجیکٹس تو مکمل ہو رہے ہیں لیکن درخت لگانے کی روایت نظر انداز کر دی گئی ۔ گزشتہ دو سال کے دوران7ارب کا بند روڈ ایکسیس کنٹرول کوریڈور اور راوی برج منصوبہ مکمل ہواجبکہ والٹن روڈ اپ گریڈیشن سمیت 300 کلومیٹر سے زائد سڑکوں کی تعمیر و مرمت کی گئی تاہم ان منصوبوں میں شجرکاری کو فراموش کر دیا گیا۔ قانون کے مطابق ہر میگا پراجیکٹ کے بجٹ کا ایک فیصد شجرکاری کیلئے مختص کرنا چاہیے لیکن یہ رقم یا تو خرچ ہی نہیں ہوئی یا دیگر کاموں پر لگا دی گئی جبکہ لاہور میں پہلے ہی درختوں کی تعداد عالمی معیار سے کم ہے ۔ ہر نیا منصوبہ جس میں درخت نہ لگائے جائیں شہرمیں فضائی آلودگی کو مزید بڑھارہاہے ۔ ایل ڈی اے اور سی بی ڈی کی عدم توجہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماحولیاتی مسائل کو نظر انداز کیا جا رہا ہے ۔