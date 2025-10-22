داتا دربارسے مینار پاکستان تک ماحول دوست ریلی
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )پنجاب حکومت کی جانب سے ماحول دوست اقدامات کے سلسلے میں لاہور میں عوامی آگاہی ریلی کا انعقاد کیا گیا،وزیر ہاؤسنگ پنجاب بلال یاسین نے داتا دربار سے مینارِ پاکستان تک ریلی کی قیادت کی۔۔۔
،ریلی میں انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی، پی ایچ اے ، ایل ڈبلیو ایم سی اور واسا لاہور کی ٹیموں نے بھی شرکت کی،شرکا نے راستوں پر پانی کا چھڑکاؤ کیا اور ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کا پیغام دیا،وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا کہنا تھا کہ سموگ سمیت آبی آلودگی جیسے بڑھتے مسائل پر قابو پانے کے لیے پیشگی اقدامات ضروری ہیں۔