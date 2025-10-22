صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

داتا دربارسے مینار پاکستان تک ماحول دوست ریلی

  • لاہور
داتا دربارسے مینار پاکستان تک ماحول دوست ریلی

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )پنجاب حکومت کی جانب سے ماحول دوست اقدامات کے سلسلے میں لاہور میں عوامی آگاہی ریلی کا انعقاد کیا گیا،وزیر ہاؤسنگ پنجاب بلال یاسین نے داتا دربار سے مینارِ پاکستان تک ریلی کی قیادت کی۔۔۔

،ریلی میں انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی، پی ایچ اے ، ایل ڈبلیو ایم سی اور واسا لاہور کی ٹیموں نے بھی شرکت کی،شرکا نے راستوں پر پانی کا چھڑکاؤ کیا اور ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کا پیغام دیا،وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا کہنا تھا کہ سموگ سمیت آبی آلودگی جیسے بڑھتے مسائل پر قابو پانے کے لیے پیشگی اقدامات ضروری ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

صفائی فیس:ریکوری وین کا افتتاح

15ارب کی لاگت سے 51ترقیاتی سکیموں پر کام جاری

گندم پیداوار مہم،ضلعی لیول نمبردار کنونشن،جدید طریقے اپنانے کی ہدایت

جہانیاں میں گندم مہم کے سلسلے میں کسان اجتماع کا انعقاد

ڈینگی مہم تیز کرنے کا حکم،یو سی 58 کلینک سے لاروا برآمد

ڈی پی او وہاڑی کی نئے سب انسپکٹروں سے ملاقات، ہدایات جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر