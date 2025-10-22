صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیکنیکل بورڈ کے مستقل چیئرمین کی تقرری کیلئے درخواستیں طلب

  • لاہور
لاہور(خبر نگار)ٹیکنیکل بورڈ کے مستقل چیئرمین کی تقرری کے لیے درخواستیں طلب کر لیں ،پرائیویٹ افراد بھی عہدے کیلئے اپلائی کرسکیں گے ۔۔۔

تقرری کنٹریکٹ پر تین سال کے لیے ہوگی ۔مجاز اتھارٹی کسی بھی وقت چیئرمین کو عہدے سے ہٹا سکے گی ۔امیدوار 31 اکتوبر تک درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں۔پنجاب کے ڈومیسائل والے افراد اپلائی کرسکیں گے ۔بیرون ممالک سے تعلیم یافتہ افراد کو خصوصی تنخواہ بھی دی جاسکے ۔ گی۔ڈیڑھ سال سے پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کا مستقل چیئرمین نہیں ہے ۔

 

