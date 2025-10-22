صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
نیلا گنبد پارکنگ پلازہ منصوبہ ایک بار پھر تاخیر کاشکار

لاہور (شیخ زین العابدین)نیلا گنبد پارکنگ پلازہ منصوبہ ایک بار پھر تاخیر کا شکار ہو گیا ۔ تفصیلات کے مطابق نیلا گنبد پارکنگ پلازہ منصوبہ، جسے شہر کے مصروف ترین علاقوں میں ٹریفک مسائل کے حل کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔۔۔

، ایک اور بڑی رکاوٹ سے دوچار ہو گیا ہے ،سائیکل مارکیٹ کی 65 دکانوں کی اراضی تاحال ٹیپا کو فراہم نہیں کی جا سکی،ذرائع کے مطابق محکمہ اوقاف کی جانب سے یہ زمین ابھی تک ٹیپا کے حوالے نہیں کی گئی ،جبکہ دکان مالکان کو پنجاب حکومت کی جانب سے معاوضے کی ادائیگی بھی نہیں ہو سکی ۔سیکشن فور کے نفاذ میں تاخیر سے پورا منصوبہ تعطل کا شکار ہو گیا ہے ،ذرائع کے مطابق نیلا گنبد پارکنگ پلازہ کے لیے مجموعی طور پر چار سو ستاون پائلیں تعمیر کی جانی ہیں۔

 

