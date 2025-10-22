سرکاری کالجز میں حاضری ، ٹیسٹوں میں کامیابی لازمی قرار
لاہور (عاطف پرویز سے )پنجاب کے تمام سرکاری کالجز میں 75 فیصد سے کم حاضری اور دو یا دو سے زائد ٹیسٹوں میں ناکام ہونے والے طلبہ کا بورڈ امتحان کے لیے داخلہ نہیں بھجوایا جائے گا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کی جانب سے امتحانات، حاضری، جرمانوں اور داخلوں سے متعلق نئی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔۔۔
حاضری کا اندراج رجسٹر میں کیا جائے گا جسے پرنسپل یا وائس پرنسپل ہر ماہ چیک کرکے دستخط کریں گے ۔مزید کہا گیا ہے کہ دسمبر ٹیسٹ اور پری بورڈ امتحانات میں شرکت نہ کرنے والے طلبہ سے فی پیپر 200 روپے جرمانہ وصول کیا جائے گا۔ بیماری کی صورت میں غیر حاضر طلبہ کو گورنمنٹ ہسپتال کے سپرنٹنڈنٹ یا مجاز اتھارٹی سے تصدیق شدہ میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کرانا ہوگا۔