کاہنہ:2نوجوانوں پرتشدد کے ملزم گرفتار نہ ہو سکے
لاہور(سپیشل رپورٹر ) کاہنہ کے علاقے میں دو نوجوانوں پر تشدد اور انہیں زبردستی حبسِ بے جا میں رکھنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔۔۔
واقعہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگئی ہے ، جس میں تین موٹر سائیکلوں پر سوار ملزموں کو نوجوانوں کے ساتھ تلخ کلامی کرتے اور انہیں زبردستی اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے ۔مدعیِ مقدمہ سید ذیشان عباس کے مطابق پولیس نے واقعہ کا مقدمہ تو درج کر لیا ہے ، تاہم انویسٹی گیشن پولیس بااثر ملزمان کے خلاف کارروائی سے گریزاں ہے ۔