سٹیٹک میٹرز کی عدم دستیابی صارفین مشکلا ت کاشکار

  • لاہور
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے ) لیسکو میں سنگل فیز سٹیٹک میٹرز کی جگہ اے ایم آئی میٹرز لگانے کا معاملہ ،لیسکو صارفین دوہری مشکل میں پھنس گئے ، سٹیٹک میٹرز دستیاب نہ ہی اے ایم آئی میٹرز میسر، لیسکو کے سنگل فیز سٹیٹک میٹرز کی جگہ اے ایم آئی میٹرز لگانے کے فیصلے سے صارفین خوار ہو گئے۔۔۔

، ہزاروں صارفین ڈیمانڈ نوٹس ادا کرنے کے باوجود میٹرز سے محروم ،سنگل فیز نیو کنکشنز کے لیے سٹیٹک میٹر 19 اگست تک جاری کئے گئے ، ذرائع کے مطابق صارفین نے ڈیمانڈ نوٹس جمع کرائے ، میٹرز کی تنصیب تاحال نہ ہوسکی۔

 

