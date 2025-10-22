مختلف کارروائیوں میں 39 ملزم گرفتار
لاہور(کرائم رپورٹر)مختلف کارروائیوں میں پولیس نے 39ملزم گرفتار کرلئے ۔ تفصیلات کے مطابق ڈولفن سکواڈ نے 48 گھنٹے کے دوران شہر کے مختلف علاقوں سے 27 ملزم گرفتار کر لیے۔۔۔
ادھر چوکی صوئے آصل پولیس نے 2 رکنی موٹر سائیکل چور گروپ گرفتار کر لیا ۔دریں اثنا ایس پی اقبال ٹاؤن ڈاکٹر محمد عمر کی زیرنگرانی اقبال ٹاؤن ڈویژن کے مختلف تھانوں کی پولیس نے لاہور کے مختلف علاقوں میں آئس، چرس اور زہریلی شراب فروخت کرنے والے 10 ملزمان علی رضا، غلام حسین، اشفاق،عامر، جاوید وغیرہ کو گرفتار کر کے ملزمان سے مجموعی طور پر پانچ کلو چرس، دو کلو آئس اور درجنوں لٹر شراب برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے ۔