مختلف کارروائیوں میں 39 ملزم گرفتار

  • لاہور
مختلف کارروائیوں میں 39 ملزم گرفتار

لاہور(کرائم رپورٹر)مختلف کارروائیوں میں پولیس نے 39ملزم گرفتار کرلئے ۔ تفصیلات کے مطابق ڈولفن سکواڈ نے 48 گھنٹے کے دوران شہر کے مختلف علاقوں سے 27 ملزم گرفتار کر لیے۔۔۔

ادھر چوکی صوئے آصل پولیس نے 2 رکنی موٹر سائیکل چور گروپ گرفتار کر لیا ۔دریں اثنا ایس پی اقبال ٹاؤن ڈاکٹر محمد عمر کی زیرنگرانی اقبال ٹاؤن ڈویژن کے مختلف تھانوں کی پولیس نے لاہور کے مختلف علاقوں میں آئس، چرس اور زہریلی شراب فروخت کرنے والے 10 ملزمان علی رضا، غلام حسین، اشفاق،عامر، جاوید وغیرہ کو گرفتار کر کے ملزمان سے مجموعی طور پر پانچ کلو چرس، دو کلو آئس اور درجنوں لٹر شراب برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے ۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

