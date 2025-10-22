رواں سال سموگ کی صورتحال اچھی نہ رہنے کاامکان
لاہور (سہیل احمد قیصر)سموگ سیزن کے آغاز پر ہی لاہور کے دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پرآ گیا ہے ۔۔۔
محتاط اندازوں کے مطابق نومبر2023 میں شہر کا اوسطً اے کیو آئی 500 اور نومبر2024 میں اوسطً اے کیو آئی 1ہزار کی سطح سے بھی تجاوز کر گیا تھا۔صورت حال اِس سال بھی زیادہ بہتر رہنے کا امکان نہیں ہے ۔اِس حوالے سے ماہر ماحولیات نسیم الرحمن کا روزنامہ دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ گردوغبار ہے ۔ صورت حال پر گفتگو کرتے ہوئے لاہور کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مدثرنواز کاکہنا تھاکہ رواں سال کے دوران سال بھر انسداد سموگ کے حوالے سے اقدامات اُٹھائے جانے کا سلسلہ جاری رہا۔