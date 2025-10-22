صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رواں سال سموگ کی صورتحال اچھی نہ رہنے کاامکان

  • لاہور
رواں سال سموگ کی صورتحال اچھی نہ رہنے کاامکان

لاہور (سہیل احمد قیصر)سموگ سیزن کے آغاز پر ہی لاہور کے دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پرآ گیا ہے ۔۔۔

محتاط اندازوں کے مطابق نومبر2023 میں شہر کا اوسطً اے کیو آئی 500 اور نومبر2024 میں اوسطً اے کیو آئی 1ہزار کی سطح سے بھی تجاوز کر گیا تھا۔صورت حال اِس سال بھی زیادہ بہتر رہنے کا امکان نہیں ہے ۔اِس حوالے سے ماہر ماحولیات نسیم الرحمن کا روزنامہ دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ گردوغبار ہے ۔ صورت حال پر گفتگو کرتے ہوئے لاہور کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مدثرنواز کاکہنا تھاکہ رواں سال کے دوران سال بھر انسداد سموگ کے حوالے سے اقدامات اُٹھائے جانے کا سلسلہ جاری رہا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ایف جی ای ہاؤسنگ اتھارٹی، زیڈ کے بی ٹاؤن میں معاہدہ

شاہراہوں، موٹرویز کی تعمیر و توسیع اولین ترجیح، علیم خان

آغا خان ٹیچنگ ہسپتال کیلئے تعاون کرینگے،چیئرمین سی ڈی اے

فضائی آلودگی، سموگ، گاڑیوں کے اخراج کی نگرانی کی مہم تیز

تھیلیسیمیا کی روک تھام کیلئے مربوط حکمتِ عملی ضروری، وزیر صحت

ڈینگی کے وار جاری، 24گھنٹے میں 25نئے کیس رپورٹ

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر