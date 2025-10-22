صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رواں سال کا چوتھا نیلام عام ساڑھے 3ارب ریونیو وصول

  • لاہور
رواں سال کا چوتھا نیلام عام ساڑھے 3ارب ریونیو وصول

لاہور(سٹاف رپورٹر سے )ایل ڈی اے نے رواں سال کے چوتھے نیلام عام میں ریکارڈایک ہی نیلامی میں 3ارب47کروڑ سے زائد کا ریونیو اکٹھا کر لیا۔ایل ڈی اے کا ابھی تک کی کسی بھی ایک نیلامی میں یہ سب سے زیادہ ریکارڈ ریونیو ہے۔۔۔

 ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے ایکسپو سنٹر جوہر ٹاؤن میں نیلامی کے عمل کا خود جائزہ لیا۔ ایل ڈی اے نے رواں سال کے چوتھے نیلام عام میں 36رہائشی و کمرشل پلاٹس، پٹرول پمپ سائٹ،مارکی سائٹ،ہیلتھ /ایجوکیشن سائٹ،پبلک یوٹیلٹی سائٹ، سپورٹس کمپلیکس کیفے ٹیریااورسیلون کے حقوق کرایہ  داری 3ارب 47کروڑ 11لاکھ 34 ہزار 550 روپے میں نیلام کیے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

صفائی فیس:ریکوری وین کا افتتاح

15ارب کی لاگت سے 51ترقیاتی سکیموں پر کام جاری

گندم پیداوار مہم،ضلعی لیول نمبردار کنونشن،جدید طریقے اپنانے کی ہدایت

جہانیاں میں گندم مہم کے سلسلے میں کسان اجتماع کا انعقاد

ڈینگی مہم تیز کرنے کا حکم،یو سی 58 کلینک سے لاروا برآمد

ڈی پی او وہاڑی کی نئے سب انسپکٹروں سے ملاقات، ہدایات جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر