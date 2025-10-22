رواں سال کا چوتھا نیلام عام ساڑھے 3ارب ریونیو وصول
لاہور(سٹاف رپورٹر سے )ایل ڈی اے نے رواں سال کے چوتھے نیلام عام میں ریکارڈایک ہی نیلامی میں 3ارب47کروڑ سے زائد کا ریونیو اکٹھا کر لیا۔ایل ڈی اے کا ابھی تک کی کسی بھی ایک نیلامی میں یہ سب سے زیادہ ریکارڈ ریونیو ہے۔۔۔
ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے ایکسپو سنٹر جوہر ٹاؤن میں نیلامی کے عمل کا خود جائزہ لیا۔ ایل ڈی اے نے رواں سال کے چوتھے نیلام عام میں 36رہائشی و کمرشل پلاٹس، پٹرول پمپ سائٹ،مارکی سائٹ،ہیلتھ /ایجوکیشن سائٹ،پبلک یوٹیلٹی سائٹ، سپورٹس کمپلیکس کیفے ٹیریااورسیلون کے حقوق کرایہ داری 3ارب 47کروڑ 11لاکھ 34 ہزار 550 روپے میں نیلام کیے ۔