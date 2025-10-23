شہری کو زخمی کرکے بھاگنے والا رکشہ ڈرائیورگرفتار
شہری شکیل کی ٹانگ فریکچر ہو گئی، ریسکیو نے فوری طور پر طبی امداد فراہم کی ڈرائیور کی رش ڈرائیونگ و ون وے کی خلاف ورزی سے حادثہ ہوا
لاہور(کرائم رپورٹر)ڈولفن سکواڈ نے گجر پورہ شہری کو کچل کر فرار ہونے والا رکشہ ڈرائیور گرفتار کر لیا ۔ترجمان ڈولفن کے مطابق گھر پورہ کے علاقے جی ٹی روڈ چنگ چی رکشہ، موٹر سائیکل کے درمیان ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں بائیک سوار شہری زخمی ہو گیا، دوران پٹرولنگ ڈولفن ٹیم ایکسیڈنٹ دیکھ کر موقع پر پہنچ گئی۔ریسکیو ٹیم آنے سے پہلے ڈولفن ٹیم نے ممکنہ طور پر شہری کو طبی امداد دی، حادثہ پیش آنے سے شہری شکیل کی ٹانگ فریکچر ہو گئی، اسی دوران رکشہ ڈرائیور نے فرار ہونے کی کوشش کی جسے ناکام بنا کر گرفتار کر لیا گیا اور زخمی کو فوری طور پر 1122کے ذریعے ریسکیو کرایا گیا۔ ترجمان نے مزید بتایا رکشہ ڈرائیور کی رش ڈرائیونگ و ون وے کی خلاف ورزی سے حادثہ پیش آیا،گرفتار رکشہ ڈرائیور نواز کوکارروائی کیلئے تھانہ گجر پورہ کے حوالے کر دیا گیا ہے ۔