منشیات پر کنٹرول میں تعلیمی اداروں کے کردار کے موضوع پر سیمینار

  • لاہور
لاہور (خبر نگار)ڈی جی کاؤنٹر نارکوٹکس فورس پنجاب بریگیڈیئر مظہر اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان میں منشیات کے پھیلاؤ کا واحد ذمہ دار افغانستان نہیں۔۔۔

 بلکہ ہمارے معاشرتی رویے بھی اس سنگین مسئلے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں منشیات پر کنٹرول میں تعلیمی اداروں کے کردار کے موضوع پر منعقدہ سیمینار سے خطاب کر رہے تھے ۔بریگیڈیئر مظہر اقبال نے کہا کہ غربت اور بیروزگاری لوگوں کو منشیات فروشی کی طرف راغب کر رہی ہے۔

