صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنمنٹ ہائی سکول ٹاؤن شپ میں سموگ آگاہی واک

  • لاہور
گورنمنٹ ہائی سکول ٹاؤن شپ میں سموگ آگاہی واک

لاہور(خبر نگار)گورنمنٹ ہائی سکول ٹاؤن شپ میں سموگ آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق گورنمنٹ ہائی سکول مین مارکیٹ ٹاؤن شپ میں سموگ سے بچاؤ کے لیے آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔۔۔

واک میں سکول کے طلبہ اساتذہ کرام اور سکول مینجمنٹ کونسل کے ممبران جن میں شیخ احسن فرید رانا، محمد افضل، محمد اکرم، محمد امین، ارشد مغل، شفقت قریشی ،علی احمد بھٹہ، محمد کاشف ،محمد زمان نے شرکت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے طارق محمود شاہین نے کہا کہ ہم انشااللہ سموگ سے بچاؤ کے تمام اقدامات کریں گے ،روزانہ کی بنیاد پر طلبہ کو سموگ سے بچاؤ کے طریقے بتائے جا رہے ہیں، محمد سرفراز خان نے کہا کہ ہمیں سموگ سے بچنا ہوگا، تمام احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ہی ہم سموگ سے مقابلہ کر سکتے ہیں ،حکومت بھی سموگ سے بچاؤ کے لیے بہترین انتظامات کر رہی ہے ، آخر میں طلبہ کے درمیان فیس ماسک تقسیم کیے گئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

خصوصی افراد کیلئے منصوبے کا جامع ماسٹر پلان منظور

سبزی منڈی میں ٹماٹر کے آکشن نظام کی مانیٹرنگ شروع

گریٹر کراچی ریجنل پلان 2047کی دوسری پروجیکٹ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس

نہم جماعت سائنس وجنرل گروپ کے نتائج کا اعلان

ڈی جی ایس بی سی اے کو شکایت پر فیصلہ کرنے کا حکم

جعلی شناختی کارڈ رکھنے والے غیر ملکیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھوا‘ بچھو اور طالبان
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
صدر آصف زرداری کی ایک نئی تصویر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چینی‘ ٹماٹر اور اب آٹا
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ارشد شریف کے بعد جو ہم پہ گزری
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
نوآباد غذائیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن