گورنمنٹ ہائی سکول ٹاؤن شپ میں سموگ آگاہی واک
لاہور(خبر نگار)گورنمنٹ ہائی سکول ٹاؤن شپ میں سموگ آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق گورنمنٹ ہائی سکول مین مارکیٹ ٹاؤن شپ میں سموگ سے بچاؤ کے لیے آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔۔۔
واک میں سکول کے طلبہ اساتذہ کرام اور سکول مینجمنٹ کونسل کے ممبران جن میں شیخ احسن فرید رانا، محمد افضل، محمد اکرم، محمد امین، ارشد مغل، شفقت قریشی ،علی احمد بھٹہ، محمد کاشف ،محمد زمان نے شرکت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے طارق محمود شاہین نے کہا کہ ہم انشااللہ سموگ سے بچاؤ کے تمام اقدامات کریں گے ،روزانہ کی بنیاد پر طلبہ کو سموگ سے بچاؤ کے طریقے بتائے جا رہے ہیں، محمد سرفراز خان نے کہا کہ ہمیں سموگ سے بچنا ہوگا، تمام احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ہی ہم سموگ سے مقابلہ کر سکتے ہیں ،حکومت بھی سموگ سے بچاؤ کے لیے بہترین انتظامات کر رہی ہے ، آخر میں طلبہ کے درمیان فیس ماسک تقسیم کیے گئے ۔