فرید ایکسپریس پر چھاپہ 32 مسافر بغیر ٹکٹ پکڑے گئے
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)ڈی سی او ریلوے لاہور عدنان مروت اور ڈی سی او گروپ کا فرید ایکسپریس پر اچانک چھاپہ،32 بغیر ٹکٹ مسافر پکڑے گئے۔۔۔
78 ہزار روپے سے زائد کرایہ و جرمانہ موقع پر وصول کر کے قومی خزانے میں جمع کرا دیئے ، ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ پاکستان ریلوے لاہور انعام اللہ کی خصوصی ہدایت پر کاروائی کی گئی ،کراچی سے براستہ پاکپتن،قصور لاہور آنے والی فرید ایکسپریس (37-اپ) پر اچانک ٹکٹ چیکنگ آپریشن کیا۔یہ کارروائی کنگن پور سے قصور کے درمیان مؤثر انداز میں انجام دی گئی جس کے نتیجے میں 32 بغیر ٹکٹ مسافر پکڑے گئے۔