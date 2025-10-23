صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس چوکی میو ہسپتال : موٹرسائیکل چور گینگ گرفتار

  • لاہور
پولیس چوکی میو ہسپتال : موٹرسائیکل چور گینگ گرفتار

ڈولفن سکواڈ نے شراب فروش عدیل کو پکڑ لیا، 13بوتلیں برآمد

لاہور(کرائم رپورٹر) چوکی میو ہسپتال پولیس کی کاروائی دو رکنی متحرک موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا ۔ترجمان کے مطابق چوکی میو ہسپتال پولیس نے بروقت کارروائی کرتے واردات کی منصوبہ بندی ناکام بنا کر دو رکنی موٹر سائیکل چور گینگ کے ملزمان عمیر اور ارشد عرف ڈان کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے 2 موٹر سائیکل نقد رقم اور غیر قانونی اسلحہ برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دو افراد پر مشتمل گروہ شہر کے مختلف مقامات پر وارداتیں کرتا، معصوم شہریوں کی موٹر سائیکلیں چوری کرکے کوڑیوں کے بھاؤ فروخت کر دیتا تھا۔

قلعہ گجر سنگھ پولیس نے خفیہ اطلاع پر جامعہ نعیمیہ کے قریب سے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث ملزمان عثمان اور ذیشان کوگرفتار کر کے ان کے قبضہ سے 2 چوری شدہ موٹر سائیکل اور 2 غیر قانونی پستول بمعہ گولیاں برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے ۔ ڈولفن سکواڈ نے منشیات کی سپلائی ناکام بنا کر ملزم گرفتار کر لیا۔ ترجمان کے مطابق اچھرہ کے علاقے میں ڈولفن سکواڈ نے سٹاپ اینڈ سرچ کے دوران پیشہ ور شراب فروش عدیل کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضہ سے 13 بوتلیں امپورٹڈ شراب برآمد کر کے اسے اچھرہ پولیس کے حوالے کر دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

عطائیت کیخلاف کریک ڈائون کی تیاریاں،محکمہ صحت،پولیس، انتظامیہ کی ٹیمیں تشکیل دینے کا حکم

بلدیاتی الیکشن میں تعلیم کی شرط نہ نان فائلر پر پابندی:ریجنل الیکشن کمشنر

ڈینگی کے خاتمہ کویقینی بنا نے کیلئے ٹیمیں متحرک ہوں،اسد مگسی

اظہر محمود کیانی کا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ

ایم ڈی کیٹ کے انتظامات کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد

کینال روڈ پر ایس ڈبلیو ایم سی کی ڈمپنگ سائیٹ کے ساتھ 12 سو پودے لگائے گئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھوا‘ بچھو اور طالبان
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
صدر آصف زرداری کی ایک نئی تصویر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چینی‘ ٹماٹر اور اب آٹا
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ارشد شریف کے بعد جو ہم پہ گزری
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
نوآباد غذائیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن