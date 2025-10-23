صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
دو کمرشل کنکشنز سے بجلی چوری پکڑی گئی

لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)لیسکو کی چھانگا مانگا کے علاقہ میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائی، دو کمرشل کنکشنز سے بجلی چوری پکڑی گئی۔۔۔

دو آٹا چکیوں پر سافٹ وئیر بریچ کرکے بجلی چوری کی جارہی تھی ،سکیورٹی اور سافٹ ویئر بریچ کے ذریعے بجلی چوری کرنے والے دونوں کنکشنز منقطع کردیئے گئے ،لیسکو ٹیم نے رینجرز اور پولیس کی مدد سے میٹرز اتار لیے ، ایف آئی آر درج بھی درج کر لی گئی، دو نوں ملزموں کو موقع سے گرفتار کر لیا گیا، ایس ای قصور سرکل راؤ کامران کی زیر نگرانی ایکسین چونیاں میاں طارق بشیر اور ایس ڈی او چھانگا مانگا عرفان اللہ نے موقع پر کارروائی کی۔

