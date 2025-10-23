صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناروے ایمبیسی کے آفیسر کا ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ حب کادورہ

  • لاہور
لاہور(خبر نگار)نارڈک پولیس لیزان آفیسر ناروے ایمبسی مسٹر بورج اینکسن کا ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ حب کا دورہ کیا۔ کنسلٹنٹ انسدادِ منشیات مہم سید ذوالفقار حسین، وائس چیئرمین سید محسن سے ملاقات کی۔

لاہور شہر میں منشیات کے خلاف جاری آگاہی مہم، یوتھ میں منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان، علاج و بحالی کے پروگرامز سمیت بین الاقوامی تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ نارڈک پولیس لیزان آفیسر مسٹر بورج اینکسن نے ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ حب کی 40 سالہ خدمات کو سراہا۔نارڈک پولیس لیزان آفیسر مسٹر بورج اینکسن کا کہنا تھا کہ پنجاب بالخصوص لاہور شہر میں منشیات کے تدارک کے لیے ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ حب کی کوششیں قابلِ تحسین ہیں۔

