پنجاب یونیورسٹی :غازی گروپ کی کامیابی پر ظہرانہ

  • لاہور
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)پنجاب یونیورسٹی ایمپلائز ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں غازی گروپ کی کامیابی پر وائس آف گریجوایٹ ایمپلائز ایسوسی ایشن کی طرف سے ظہرانہ دیا گیا۔

وائس آف گریجوایٹ ایمپلائیز ایسوسی ایشن کے صدر قاری بابر، جنرل سیکرٹری جاوید اقبال، محمد شہباز، سیکرٹری انفارمیشن، ماجد زوہیب اسلم، راجہ یحیی اور دیگر ممبران کی طرف سے نو منتخب عہدیداران کے اعزاز میں ایک ظہرانہ دیا گیا۔ وائس آف گریجوایٹ ایمپلائز ایسوسی ایشن پنجاب یونیورسٹی کی قیادت نے اس موقع پر یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ وہ ہر طرح نو منتخب عہدیداران اور ایسوسی ایشن کے ساتھ مکمل تعاون جاری رکھیں گے ۔ پنجاب یونیورسٹی ایمپلائز ایسوسی ایشن کی طرف سے صدر چودھری بشارت محمود، حماد بٹ، تنویر اعوان، طیب اعجاز، سردار شکیل اور دیگر نے شرکت کی۔

