حلقے کی تمام گلیاں جلد از جلد پختہ کی جائیں گی: افضل کھوکھر

  • لاہور
لاہور(خبر نگار)رکن قومی اسمبلی محمد افضل کھوکھر نے اپنے حلقہ انتخاب میں عوامی ملاقات کا اہتمام کیا جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

عوام نے اس موقع پر اپنے مسائل، شکایات اور تجاویز براہ راست منتخب نمائندے کے سامنے رکھیں۔ صدر مسلم لیگ (ن) یوتھ ونگ حلقہ احسن افضل کھوکھر بھی ملاقات میں موجود تھے ۔محمد افضل کھوکھر نے عوام کے مسائل کو انتہائی غور سے سنا اور موقع پر ہی متعلقہ محکموں کو فوری اقدامات کی ہدایات جاری کیں۔ انہوں نے کہا کہ حلقے کی تمام گلیاں جلد از جلد پختہ کی جائیں گی اور ترقیاتی کاموں میں مزید تیزی لائی جائے گی۔

