  • لاہور
نئے تعمیر ہونے والے دل کے ہسپتالوں کے نئے بورڈ آف گورنرز تشکیل

لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)پنجاب حکومت نے نئے تعمیر ہونے والے دل کے ہسپتالوں کے نئے بورڈ آف گورنرز تشکیل دے دیے ۔وزیر اعلیٰ پنجاب کے دو مشیران برائے صحت کو مزید عہدوں سے نواز دیا گیا۔

مشیر برائے وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر فرقد عالمگیر کو جناح انسٹی ٹیوٹ اف کارڈیالوجی کے بورڈ آف گورنرز کا سربراہ مقرر کر دیا،اسی طرح عرفان علی ، ڈاکٹر زبیر اکرم، اسد علی خان ، پروین قادر آغا،سیکرٹری سپیشلائزڈ ہیلتھ کئیر، سیکرٹری فنانس، سیکرٹری پی اینڈ ڈی ، سیکرٹری لا، ڈین جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور ہسپتال ڈائریکٹر بھی بورڈ ممبران میں شامل ہیں۔مشیر برائے صحت میجر جنرل (ر) ڈاکٹر اظہر کیانی کو سرگودھا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے بورڈ آف گورنرز کا سربراہ لگا دیا۔ان کے ساتھ عبدالجبار شاہین، ڈاکٹر شجاعت علی ، پروین قادر آغا بھی بورڈ کے ممبر نامزد، اسی طرح سیکرٹری سپیشلائزڈ ہیلتھ کئیر، سیکرٹری فنانس، سیکرٹری پی اینڈ ڈی ، سیکرٹری لا، ڈین سرگودھا انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور ہسپتال ڈائریکٹر بھی ممبران میں شامل ہیں۔

