سروسز کی کینٹین کی نیلامی 16کروڑ 39 لاکھ تک جاپہنچی
پچھلے سال بولی 75لاکھ تھی ، ٹھیکیدار نے بولی کمپیوٹر کی غلطی قراردیدیبلیک لسٹ کمپنی غلطی سے بولی میں شامل ہوگئی:ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے )سروسز ہسپتال کی کینٹین کی نیلامی 75لاکھ سے 16 کروڑ 39 لاکھ تک جا پہنچی۔ ٹھیکیدار نے ٹھیکہ سے بھاگنے کی خاطر بولی کو کمپیوٹر کی غلطی قرار دے دیا۔گزشتہ سال یہی ٹھیکہ صرف 75لاکھ میں ہوا تھا۔ آکشن جیتنے والے ٹھیکیدار جہانزیب اینڈ برادرز کا کہنا ہے کہ ‘‘16 کروڑ 39 لاکھ’’ کی بولی دراصل کمپیوٹر کی غلطی کے باعث درج ہوئی، جبکہ ان کی حقیقی بولی 1 کروڑ 69 لاکھ روپے تھی۔ دوسری جانب محکمہ صحت نے اس مؤقف کو مسترد کرتے ہوئے مؤقف اختیار کیا ہے کہ آکشن کے دوران ایسی کوئی تکنیکی خرابی رپورٹ نہیں ہوئی اور ٹھیکیدار کی جانب سے یہ رقم بولی کے وقت خود درج کی گئی ہے ۔
دلچسپ امر یہ ہے کہ بلیک لسٹ ہونے کے باوجود ڈینز کیٹرز اینڈ ڈیکورز کو گزشتہ روز سروسز ہسپتال میں ہونے والی آکشن میں شرکت کی اجازت دے دی گئی، جہاں کمپنی نے دوپہر 12 بجے تک حصہ لیتے ہوئے 81 لاکھ روپے کی آخری بولی دی۔محکمہ صحت کے اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ ہسپتالوں اور محکمے کے درمیان کوآرڈینیشن کے فقدان کے باعث بلیک لسٹ کمپنیوں کو مختلف اداروں میں دوبارہ آکشن میں حصہ لینے کی اجازت مل جاتی ہے ، جو سسٹم کی کمزوری اور نگرانی کے فقدان کی واضح مثال ہے ۔ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ فنانس اشفاق الرحمان کا کہنا ہے کہ بلیک لسٹ کی گئی کمپنی غلطی سے بولی میں شامل ہوگئی ٹھیکہ غلطی سے نہیں بلکہ بولی کے ذریعے 16کروڑ تک پہنچا ہے ، اجلاس میں فیصلہ ہوگا کہ غلطی کس کی ہے ۔