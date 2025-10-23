تمام ٹاؤنز میں مرحلہ وار سڑکوں کی سکریپنگ، واشنگ
ائر کوالٹی انڈیکس والے علاقوں میں وقفے وقفے سے پانی کا چھڑکاؤ جاری
لاہور(اے پی پی )لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی آپریشن ٹیمیں سموگ کے مضر اثرات کے پیش نظر شہر بھر میں سڑکوں کی واشنگ اور مکینیکل سویپنگ کے عمل کے لئے دن رات متحرک ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹ کنٹرول کرنے کیلئے تمام اہم شاہراہوں پر مکینیکل سویپنگ اور واشنگ کا سلسلہ جاری ہے ۔ہائی ائر کوالٹی انڈیکس والے علاقوں میں وقفے وقفے سے پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے ۔مال روڈ، جیل روڈ، گلبرگ، فیروزپور روڈ اور کینال روڈ سمیت شہر کی مرکزی شاہراہوں پر سڑکوں کی واشنگ دونوں شفٹوں میں جاری ہے۔
شملہ پہاڑی، پریس کلب، ایجرٹن روڈ، کشمیر روڈ اور کوئین میری روڈ پر بھی ڈسٹ کنٹرول کے لیے پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے ۔آزادی چوک، داتا دربار، سرکلر روڈ اور ریلوے سٹیشن کے اطراف واشنگ کی جا رہی ہے جبکہ پائن ایونیو، اڈا پلاٹ، رائیونڈ روڈ اور خیابانِ فردوسی پر مکینیکل سویپنگ کی جا رہی ہے ۔سی ای او بابر صاحب دین کی ہدایت پر نائٹ شفٹ میں شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر واشنگ کا عمل جاری ہے جبکہ لاہور کے تمام ٹاؤنز میں مرحلہ وار سڑکوں کی سکریپنگ اور واشنگ کا عمل جاری رہے گا۔