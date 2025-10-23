ویٹرنری یونیورسٹی میں مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے یکجہتی کیلئے یوم سیاہ منایاگیا
لاہور(خبر نگار)یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈاینیمل سائنسز لاہور کے سینئر ٹیو ٹر آفس نے گزشتہ روز مقبو ضہ کشمیر کے حق خود ارا دیت کے موضوع پر واک، مباحثے اور تحریکی گفتگو کا اہتمام کیا۔۔۔
جس میں قو می یکجہتی، امن اور مظلوم انسانیت کی حما یت کے اخلا قی فر ض پر زور دیا ،نیز کشمیری مسلما نو ں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور بھا رتی افواج کے نا جا ئزغا صبا نہ قبضے و مظالم کے خلاف بھر پور انداز میں مذمت کی۔واک کی قیادت ڈین فیکلٹی آف ویٹر نری سائنس پروفیسر ڈاکٹرانیلہ ضمیر درا نی نے کی جبکہ دیگر اہم شخصیات میں سینئر ٹیو ٹر پروفیسر ڈاکٹریسین ٹیپو، پروفیسر ڈاکٹر عامر غفور باجوہ، رجسٹرار سجاد حیدر، ڈائریکٹر سٹو ڈنٹس افیئرز ڈاکٹر محمد اسد علی کے علا وہ فیکلٹی ممبران اور طلبہ کی بڑی تعداد نے واک میں حصہ لیا۔