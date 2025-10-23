صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
پہلا سسٹین ایبل ڈویلپمنٹ ماڈل اچھرہ مارکیٹ میں نافذکرنیکا فیصلہ

لاہور(سٹاف رپورٹر سے)پنجاب حکومت نے لاہور کی قدیمی اور مصروف ترین مارکیٹوں کو خوبصورت، منظم اور شہری سہولتوں سے آراستہ بنانے کے لیے جامع پلان کی منظوری دے دی ہے۔

پہلا سسٹین ایبل ڈویلپمنٹ ماڈل اچھرہ مارکیٹ میں نافذ کیا جائے گا، جہاں شہریوں کے لیے جدید طرز کی فٹ پاتھیں، واکنگ ویز اور ماحول دوست سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔محکمہ لوکل گورنمنٹ کی جانب سے اس منصوبے کی ایڈمنسٹریٹو اپروول جاری کر دی گئی ہے ، جس کے مطابق اچھرہ مارکیٹ کے بحالی و بیوٹیفکیشن کاموں کے لیے 66 کروڑ 23 لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے ۔منصوبے کے تحت مارکیٹ کے تمام سیوریج، واٹر سپلائی اور دیگر یوٹیلیٹی نیٹ ورکس کو زیرِ زمین کیا جائے گا۔

