سی ڈی جی ایل سکول بھابھڑہ کے بچے زمین پربیٹھ کر پڑھنے پرمجبور

  • لاہور
سی ڈی جی ایل سکول بھابھڑہ کے بچے زمین پربیٹھ کر پڑھنے پرمجبور

لاہور(خبر نگار) سکولوں میں سہولیات کے فقدان پورے کرنے کے دعوے اعلانات تک محدود ،لاہور کے سکولوں میں طلبہ زمین پر بیٹھ کر پڑھنے پر مجبور ہیں۔

تفصیلات کے مطابق سی ڈی جی ایل سکول بھابھڑہ میں 220بچے زیر تعلیم ہیں،220 میں سے صرف 120بچوں کیلئے فرنیچر دستیاب ہے ،سکول میں بچے شدید گرمی اور سردی کے موسم میں زمین پر بیٹھ کر پڑھنے پر مجبور ہیں،سکول ہیڈ کی درخواستوں کے باوجود عرصہ دراز سے سکول میں فرنیچر کی شارٹیج ہے ۔سکول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ایجوکیشن اتھارٹی نے دو ماہ میں فرنیچر پورا کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔

