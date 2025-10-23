صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غزہ کی جامعات کے وفد کا پنجاب یونیورسٹی کا دورہ

  • لاہور
فلسطینی طلبا وطالبات کو مفت تعلیم اور ہاسٹل فراہم کرینگے :محمد علی

لاہور(خبر نگار)وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد علی نے کہا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی غزہ کی یونیورسٹیوں کی تعمیر نو میں بھرپور تعاون کرے گی اور ہمارے استاد رضاکارانہ طور پر فلسطینی طلبا کو آن لائن پڑھائیں گے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کا دورہ کرنے والے فلسطینی جامعات کے وائس چانسلرزاور سینئر نمائندوں پر مشتمل وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ وفد میں صدر الاقصیٰ یونیورسٹی پروفیسر ایمن ایم ایف سوبھ، چیئرمین بورڈ آف ٹرسٹی یونیورسٹی آف فلسطین پروفیسر سلیم اورغزہ یونیورسٹی کے پروفیسرز شامل تھے۔

او آئی سی کامسٹیک کی سہولت کے تحت فلسطین کی معروف یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز اور سینئر نمائندوں پر مشتمل وفد پاکستان کے 7 روزہ دورے پر ہے تاکہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے اعلیٰ تعلیم اور صحت کے شعبوں میں باہمی تعاون کی راہیں تلاش کی جا سکیں۔ وفد کے شرکا سے بات چیت کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد علی نے کہا کہ فلسطینی ہمارے دل کے بہت قریب ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی فلسطینی طلباوطالبات کو مفت تعلیم اور ہاسٹل کی سہولیات فراہم کرے گی۔

آج کا اخبار

