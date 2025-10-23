صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسئلہ فلسطین کا بذریعہ ٹرمپ حل کبھی دیرپا نہیں ہو سکتا : اشرف جلالی

  • لاہور
لاہور(سیاسی نمائندہ)تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم کے سربراہ اور تحریک صراط مستقیم کے بانی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی نے کہا کہ مسئلہ فلسطین کا بذریعہ ٹرمپ حل کبھی دیرپا نہیں ہو سکتا۔

اسرائیل کی سنگین خلاف ورزی پر ٹرمپ کیوں خاموش ہے ؟ سیز فائر اور امن معاہدے کے بعد اسرائیل کی طرف سے غزہ پر مسلسل بمباری کی جا رہی ہے ۔ اسرائیل معاہدے کی 47 بار خلاف ورزی کر چکا ہے۔ اسرائیل کو لگام دینے میں ثالث ناکام نظر آتے ہیں۔ غزہ کی طرف امدادی سامان پہنچنے کے لیے رفح کراسنگ کا کھلنا ضروری ہے ۔ فلسطین کا دیرپا حل تلاش کیا جانا چاہیے۔

