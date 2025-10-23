محکمہ صنعت اور چینی کمپنی کے مابین تعاون کامعاہدہ
حکومت چینی کمپنی کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی سہولیات فراہم کرے گی
لاہور(خبر نگار )صوبائی وزیر صنعت و تجارت شافع حسین پنجاب میں غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کیلئے کوشاں،چین کے صوبے حونان پہنچ گئے ۔محکمہ صنعت و تجارت پنجاب اور چین کے صوبے حونان کی زرعی آلات تیار کرنے والی بڑی کمپنی حونان نانگ یو مشینری گروپ کے مابین تعاون کا معاہدہ طے پاگیا۔معاہدے کی رو سے چین کا سرمایہ کار گروپ پنجاب میں زرعی آلات کی اسیمبلنگ اور مینوفیکچرنگ کا پلانٹ لگائے گا۔پنجاب حکومت چین کی کمپنی کو پنجاب میں سرمایہ کاری ہر ضروری سہولیات فراہم کرے گی۔
صوبائی وزیر صنعت و تجارت شافع حسین اور چین کی کمپنی کے چیئرمین مسٹر لیو روکیاؤ نے معاہدے پر دستخط کئے۔ پاکستان میں حونان چیمبر آف کامرس کے صدر حوذولنگ، چین کی زرعی آلات کی مینوفیکچرنگ سے وابستہ کمپنی کے حکام اور صنعت کار تقریب میں موجود تھے۔ چیئرمین مسٹر لیو روکیاؤ نے کہاکہ ہماری کمپنی کلٹویش،ڈرائنگ، ہارویسٹنگ، رائس ملنگ،ٹریکٹرز اور دیگر زرعی مشینری کی مینوفیکچرنگ کرتی ہے ۔کمپنی نے نائجیریا اور انڈونیشیا میں زرعی آلات کے اسیمبلنگ پلانٹ لگا رکھے ہیں اسی طرز پر پنجاب میں ایسمبلنگ پلانٹ لگانا چاہتے ہیں۔ہماری کمپنی بعد از فروخت خدمات بھی فراہم کرتی ہے ،پنجاب کے ساتھ زرعی آلات کے بزنس میں تعاون کے خواہاں ہیں۔