پھاٹا کی زمینوں پر آبادکاری بارے پی سی ون پر غور
وزیر ہاؤسنگ کی زیر صدارت اجلاس میں پھاٹا کے سالانہ بجٹ کی بھی منظوری
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )وزیرِ ہاؤسنگ پنجاب بلال یاسین کی زیر صدارت پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی، پھاٹاکی گورننگ باڈی کا 104واں اجلاس لاہور میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں محکمے کی کارکردگی اور جاری منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔اجلاس میں 21 نکاتی ایجنڈا پیش کیا گیا جبکہ پھاٹا کے سالانہ بجٹ کی بھی منظوری دی گئی۔وزیراعلیٰ پنجاب کے فلیگ شپ پروگرام اپنی چھت اپنا گھر اور اپنی زمین اپنا گھر کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ورلڈ بینک کے اشتراک سے جاری افورڈایبل ہاؤسنگ پراجیکٹ پر پیش رفت سے بھی آگاہ کیا گیا۔
وزیرِ ہاؤسنگ بلال یاسین نے منصوبے پر عملدرآمد تیز کرنے اور نئی سفارشات مرتب کرنے کی ہدایت دی۔اجلاس میں افورڈایبل پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیموں کے قوانین میں ترامیم کی تجاویز بھی پیش ہوئیں۔پھاٹا کی غیر آباد زمینوں پر آبادکاری سے متعلق پی سی ون پر بھی غور کیا گیا۔بلال یاسین نے فزیبلٹی رپورٹ جلد مکمل کر کے عملدرآمد یقینی بنانے کی ہدایت دی۔وزیرِ ہاؤسنگ نے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی کامیابی پر پھاٹا ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ان کا کہنا تھا کہ عوامی فلاحی منصوبے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی اولین ترجیح ہیں۔