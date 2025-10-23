سپورٹس کمپلیکس کے منصوبے 8 سال بعد بھی مکمل نہ ہوسکے
پنجاب حکومت کی جانب سے خطیر فنڈز مختص کیے جانے کے باوجود کام کی رفتار سست اور بعض منصوبے مکمل طور پر ٹھپ شاہدرہ سپورٹس کمپلیکس کیلئے 43کروڑ 27لاکھ کا بجٹ مختص ،تمام زیر التواسپورٹس کمپلیکسز پر پیش رفت تیز کی جائے :حکام
لاہور (شیخ زین العابدین)لاہور میں کھیلوں کی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ایل ڈی اے کے زیر انتظام بننے والے سپورٹس کمپلیکسز کے منصوبے آٹھ سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکے ۔ پنجاب حکومت کی جانب سے خطیر فنڈز مختص کیے جانے کے باوجود کام کی رفتار سست اور بعض منصوبے تاحال رکے ہوئے ہیں۔ دستاویزات کے مطابق لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے 2016-17 میں شروع کیے گئے سپورٹس کمپلیکسز کے منصوبے آٹھ برس گزرنے کے باوجود بھی پایہ تکمیل کو نہ پہنچ سکے ۔ پنجاب حکومت نے رواں مالی سال ان منصوبوں کی تکمیل کے لیے خطیر فنڈز مختص کیے ، تاہم ایل ڈی اے کے شعبہ انجینئرنگ کی جانب سے فنڈز کے مؤثر استعمال میں تاخیر نے ان منصوبوں کی رفتار مزید کم کر دی۔شاہدرہ سپورٹس کمپلیکس کے لیے 43 کروڑ 27 لاکھ روپے کا بجٹ رکھا گیا، مگر منصوبہ تاحال نامکمل ہے ۔
سنگھ پورہ سپورٹس کمپلیکس پر 33 کروڑ 35 لاکھ روپے کی لاگت آنی ہے ، لیکن یہاں بھی کام کی رفتار نہ ہونے کے برابر ہے ۔ اسی طرح ماڈل بازار چائنہ سکیم سپورٹس کمپلیکس کے لیے 33 کروڑ 74 لاکھ روپے مختص کیے گئے ، مگر پیش رفت انتہائی سست ہے ۔ گرو مانگٹ روڈ سپورٹس کمپلیکس کے لیے 50 کروڑ 88 لاکھ روپے کا بجٹ منظور کیا گیا، تاہم وہاں کام مکمل طور پر بند ہے ۔این اے 119 کے سپورٹس کمپلیکس کے لیے 41 کروڑ روپے مختص کیے گئے مگر بجٹ یوٹیلائز نہیں ہو سکا، جبکہ این اے 120 میں سپورٹس کمپلیکس کے لیے 56 کروڑ 88 لاکھ روپے رکھے گئے ، مگر یہ منصوبہ بھی ادھورا ہے ۔فنڈز کے غیر مؤثر استعمال اور تاخیر نے ایل ڈی اے کی کارکردگی پر سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے واضح ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ تمام زیر التوا سپورٹس کمپلیکسز پر پیش رفت تیز کی جائے اور ایل ڈی اے کے شعبہ انجینئرنگ سے وضاحت طلب کی گئی ہے ۔