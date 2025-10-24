شاد باغ:گلیوں کی کھدائی سے شہری مشکلات کاشکار
لاہور(دی رپورٹر)شاد باغ کے علاقے عامر روڈ سجاد کالونی میں گلیوں کی کھدائی نے مقامی آبادی کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔
علاقے کے چاروں اطراف گلیوں کے تعمیراتی کام تاحال مکمل نہ ہو سکے ، جسکے باعث رہائشی سخت پریشانی میں مبتلا ہیں۔ رہائشیوں کے مطابق گلیوں میں بڑے بڑے گڑھے موجود ہیں جن سے کسی بھی وقت ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے ۔ شہریوں نے بتایا کہ ان گڑھوں کی وجہ سے بچوں کے گرنے اور زخمی ہونے کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ جبکہ بارش کے باعث پانی جمع ہونے سے صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے ۔