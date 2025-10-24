صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جماعت اسلامی کا پتنگ بازی کیخلاف احتجاجی مظاہرہ

  • لاہور
جماعت اسلامی کا پتنگ بازی کیخلاف احتجاجی مظاہرہ

مظاہرے میں اہلِ علاقہ کی بڑی تعداد کی شرکت ،پتنگ بازی کیخلاف نعرے

لاہور (سیاسی نمائندہ) جماعت اسلامی گلشن راوی کے زیراہتمام خونی کھیل پتنگ بازی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے حکومت کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے بسنت پر مکمل پابندی برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا۔مظاہرے کی قیادت عدنان ملک نے کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کل بھی ایک نوجوان کی جان ڈور سے گلا کٹنے کے باعث ضائع ہوئی، مگر حکومت خوابِ غفلت میں ہے ۔ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہئیں، کیونکہ بسنت کو محفوظ بنانا ممکن نہیں ۔ اس تہوار میں ہمیشہ معصوم جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ جماعت اسلامی بسنت کی اجازت کسی صورت قبول نہیں کرے گی اور حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ پابندی پر مزید سختی سے عملدرآمد کیا جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سست رفتار انٹرنیٹ نے آن لائن بینکنگ اور کاروبار کو متاثر کردیا، صارفین کو بھاری نقصان

ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آٹومیشن ، ہزاروں مزدور بے روز گار

چنیوٹ: امن کمیٹی کا اجلاس، علما کا امن و بھائی چارے پر اتفاق

اتائیوں کیخلاف کارروائیاں تیز، 4کیسز پراسیکیوشن کیلئے منظور

زرعی یونیورسٹی میں میلہ، جدید ٹیکنالوجی،دیہی ثقافت کی نمائش

واسا حکام کی سیوریج لائنوں کی صفائی،حفاظتی اقدامات پر زور

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ