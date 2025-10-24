جماعت اسلامی کا پتنگ بازی کیخلاف احتجاجی مظاہرہ
مظاہرے میں اہلِ علاقہ کی بڑی تعداد کی شرکت ،پتنگ بازی کیخلاف نعرے
لاہور (سیاسی نمائندہ) جماعت اسلامی گلشن راوی کے زیراہتمام خونی کھیل پتنگ بازی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے حکومت کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے بسنت پر مکمل پابندی برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا۔مظاہرے کی قیادت عدنان ملک نے کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کل بھی ایک نوجوان کی جان ڈور سے گلا کٹنے کے باعث ضائع ہوئی، مگر حکومت خوابِ غفلت میں ہے ۔ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہئیں، کیونکہ بسنت کو محفوظ بنانا ممکن نہیں ۔ اس تہوار میں ہمیشہ معصوم جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ جماعت اسلامی بسنت کی اجازت کسی صورت قبول نہیں کرے گی اور حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ پابندی پر مزید سختی سے عملدرآمد کیا جائے ۔