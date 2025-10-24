مانگا رائیونڈ روڈ کی تعمیر نو نہ کرنے کااقدام ہائیکورٹ میں چیلنج
لاہور(کورٹ رپورٹر)مانگا رائیونڈ روڈ کی تعمیر نو اور مرمت نہ کرنے کا اقدام لاہور ہائیکورٹ میں چیلنج، درخواست گزار کے وکیل نے مؤقف اپنایا کہ 65چک سے گلیمر اڈہ تک سڑک کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے۔۔۔
سڑک پر گندہ پانی جمع ہونے سے شہریوں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سڑک پر فیکٹریوں کا گندہ اور تیزاب ملا پانی کھڑا ہے ، گندے پانی کی وجہ سے سڑک جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ، موٹر سائیکل سوار، بچے ، بوڑھے اور نوجوان اس گندے پانی میں پھسل کر گرنے سے زخمی ہورہے ہیں۔