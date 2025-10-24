صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مانگا رائیونڈ روڈ کی تعمیر نو نہ کرنے کااقدام ہائیکورٹ میں چیلنج

  • لاہور
مانگا رائیونڈ روڈ کی تعمیر نو نہ کرنے کااقدام ہائیکورٹ میں چیلنج

لاہور(کورٹ رپورٹر)مانگا رائیونڈ روڈ کی تعمیر نو اور مرمت نہ کرنے کا اقدام لاہور ہائیکورٹ میں چیلنج، درخواست گزار کے وکیل نے مؤقف اپنایا کہ 65چک سے گلیمر اڈہ تک سڑک کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے۔۔۔

 سڑک پر گندہ پانی جمع ہونے سے شہریوں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سڑک پر فیکٹریوں کا گندہ اور تیزاب ملا پانی کھڑا ہے ، گندے پانی کی وجہ سے سڑک جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ، موٹر سائیکل سوار، بچے ، بوڑھے اور نوجوان اس گندے پانی میں پھسل کر گرنے سے زخمی ہورہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سست رفتار انٹرنیٹ نے آن لائن بینکنگ اور کاروبار کو متاثر کردیا، صارفین کو بھاری نقصان

ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آٹومیشن ، ہزاروں مزدور بے روز گار

چنیوٹ: امن کمیٹی کا اجلاس، علما کا امن و بھائی چارے پر اتفاق

اتائیوں کیخلاف کارروائیاں تیز، 4کیسز پراسیکیوشن کیلئے منظور

زرعی یونیورسٹی میں میلہ، جدید ٹیکنالوجی،دیہی ثقافت کی نمائش

واسا حکام کی سیوریج لائنوں کی صفائی،حفاظتی اقدامات پر زور

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ