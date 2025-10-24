صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سموگ کے پیش نظر محکمہ تعلیم کے ایس او پیز جاری

  • لاہور
سموگ کے پیش نظر محکمہ تعلیم کے ایس او پیز جاری

لاہور(خبرنگار)محکمہ سکول ایجوکیشن نے سموگ کے پیش نظر ایس او پیز جاری کردیئے۔کہا گیا ہے کہ ہاتھوں ‘آنکھوں‘ ناک چہرے کو بار بار دھوئیں۔

آنکھوں کو بار بار نہ رگڑیں۔ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں ۔کلاس رومز میں پنکھا چلائیں۔ آؤٹ ڈور ایکٹویٹیز پر پابندی ، طلبہ میں سموگ سے متعلق آگاہی دیں۔ سکولوں میں ایکو کلب بنائیں اور طلبہ میں ماحول دوست اقدامات کو فروغ دیں۔سکولوں میں کوڑے کے تین تین رنگوں والی تین باسکٹس رکھیں ،سموگ سے متعلق سرگرمیوں کی تصاویر پورٹل پر اپ لوڈ کریں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سست رفتار انٹرنیٹ نے آن لائن بینکنگ اور کاروبار کو متاثر کردیا، صارفین کو بھاری نقصان

ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آٹومیشن ، ہزاروں مزدور بے روز گار

چنیوٹ: امن کمیٹی کا اجلاس، علما کا امن و بھائی چارے پر اتفاق

اتائیوں کیخلاف کارروائیاں تیز، 4کیسز پراسیکیوشن کیلئے منظور

زرعی یونیورسٹی میں میلہ، جدید ٹیکنالوجی،دیہی ثقافت کی نمائش

واسا حکام کی سیوریج لائنوں کی صفائی،حفاظتی اقدامات پر زور

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ