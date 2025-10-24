سموگ کے پیش نظر محکمہ تعلیم کے ایس او پیز جاری
لاہور(خبرنگار)محکمہ سکول ایجوکیشن نے سموگ کے پیش نظر ایس او پیز جاری کردیئے۔کہا گیا ہے کہ ہاتھوں ‘آنکھوں‘ ناک چہرے کو بار بار دھوئیں۔
آنکھوں کو بار بار نہ رگڑیں۔ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں ۔کلاس رومز میں پنکھا چلائیں۔ آؤٹ ڈور ایکٹویٹیز پر پابندی ، طلبہ میں سموگ سے متعلق آگاہی دیں۔ سکولوں میں ایکو کلب بنائیں اور طلبہ میں ماحول دوست اقدامات کو فروغ دیں۔سکولوں میں کوڑے کے تین تین رنگوں والی تین باسکٹس رکھیں ،سموگ سے متعلق سرگرمیوں کی تصاویر پورٹل پر اپ لوڈ کریں۔