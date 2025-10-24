صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غزہ یونیورسٹیزکے وی سیز کے وفد کا جی سی یو کا دورہ

  • لاہور
غزہ یونیورسٹیزکے وی سیز کے وفد کا جی سی یو کا دورہ

لاہور(خبرنگار)غزہ کی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز اور سینئر نمائندوں کے اعلیٰ سطحی وفد کا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کا دورہ۔وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد عمر چودھری اور یونیورسٹی کے سینئر حکام نے وفد کا استقبال کیا۔

 وفد میں الاقصیٰ یونیورسٹی کے صدر پروفیسر ایمن ایم ایف سوبھ،پروفیسر عمر میلاڈ ،پروفیسر نوحہ اور غزہ یونیورسٹیز کے سینئر ماہرین تعلیم شامل تھے ۔او آئی سی کامسٹیک کے تحت غزہ کی یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز اور سینئر نمائندوں پر مشتمل وفد پاکستان کے 7 روزہ دورے پر ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

375 لٹر ملاوٹی دودھ 6 من ناقص گوشت اشیا خورونوش تلف 3لاکھ 32 ہزار کے جرمانے

انسداد سموگ مہم شروع: دھواں چھوڑنے پر 52 فیکٹریاں سیل 50 گاڑیاں بند

صنعتی اہمیت پر گوجرانوالہ ڈرائی پورٹ بنناضروری،علی ہمایوں

کسان روڈکارواں 26اکتوبرسے شروع،مظہر اقبال رندھاوا

علی پورچٹھہ:غفلت پرمریم نواز ہسپتال مویشی باڑہ میں تبدیل

ڈپٹی کمشنر کاشہرمیں صفائی ،سہولیات اور مقررہ نرخوں کاجائزہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ