غزہ یونیورسٹیزکے وی سیز کے وفد کا جی سی یو کا دورہ
لاہور(خبرنگار)غزہ کی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز اور سینئر نمائندوں کے اعلیٰ سطحی وفد کا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کا دورہ۔وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد عمر چودھری اور یونیورسٹی کے سینئر حکام نے وفد کا استقبال کیا۔
وفد میں الاقصیٰ یونیورسٹی کے صدر پروفیسر ایمن ایم ایف سوبھ،پروفیسر عمر میلاڈ ،پروفیسر نوحہ اور غزہ یونیورسٹیز کے سینئر ماہرین تعلیم شامل تھے ۔او آئی سی کامسٹیک کے تحت غزہ کی یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز اور سینئر نمائندوں پر مشتمل وفد پاکستان کے 7 روزہ دورے پر ہے۔