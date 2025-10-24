ڈی ایم ایس سروسز ذیشان نور نجی پاسپورٹ پر بیرون ملک روانہ
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے سابق جنرل سیکرٹری پرائیویٹ پاسپورٹ پر بیرون ملک روانہ ہوگئے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ محکمہ صحت پنجاب کے افسران کی ملی بھگت سے سروسز ہسپتال کے ڈی ایم ایس ڈاکٹر ذیشان نور پہلے بھی کئی مرتبہ بیرون پرائیویٹ پاسپورٹ پر سفر کرچکے تھے جبکہ قانونی طور پرسرکاری ڈاکٹرز پرائیویٹ پاسپورٹ پر بیرون ملک سفر نہیں کرسکتا۔ محکمہ صحت نے ویب سائٹ پر نوٹیفکیشن اپ لوڈ کیا اور بعد میں ڈیلیٹ کردیا۔ایم ایس سروسز ہسپتال کا کہنا ہے کہ مجھے معلوم نہیں میں نے ان کی چھٹی کی درخواست محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو ریفر کردی تھی۔