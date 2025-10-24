صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی ایم ایس سروسز ذیشان نور نجی پاسپورٹ پر بیرون ملک روانہ

  • لاہور
ڈی ایم ایس سروسز ذیشان نور نجی پاسپورٹ پر بیرون ملک روانہ

لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے سابق جنرل سیکرٹری پرائیویٹ پاسپورٹ پر بیرون ملک روانہ ہوگئے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ محکمہ صحت پنجاب کے افسران کی ملی بھگت سے سروسز ہسپتال کے ڈی ایم ایس ڈاکٹر ذیشان نور پہلے بھی کئی مرتبہ بیرون پرائیویٹ پاسپورٹ پر سفر کرچکے تھے جبکہ قانونی طور پرسرکاری ڈاکٹرز پرائیویٹ پاسپورٹ پر بیرون ملک سفر نہیں کرسکتا۔ محکمہ صحت نے ویب سائٹ پر نوٹیفکیشن اپ لوڈ کیا اور بعد میں ڈیلیٹ کردیا۔ایم ایس سروسز ہسپتال کا کہنا ہے کہ مجھے معلوم نہیں میں نے ان کی چھٹی کی درخواست محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو ریفر کردی تھی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

375 لٹر ملاوٹی دودھ 6 من ناقص گوشت اشیا خورونوش تلف 3لاکھ 32 ہزار کے جرمانے

انسداد سموگ مہم شروع: دھواں چھوڑنے پر 52 فیکٹریاں سیل 50 گاڑیاں بند

صنعتی اہمیت پر گوجرانوالہ ڈرائی پورٹ بنناضروری،علی ہمایوں

کسان روڈکارواں 26اکتوبرسے شروع،مظہر اقبال رندھاوا

علی پورچٹھہ:غفلت پرمریم نواز ہسپتال مویشی باڑہ میں تبدیل

ڈپٹی کمشنر کاشہرمیں صفائی ،سہولیات اور مقررہ نرخوں کاجائزہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ