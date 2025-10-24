کیبل آپریٹرز کو بلاوجہ ہراساں کیاجارہا: ایسوسی ایشن
لاہور(دی رپوٹر)کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن لاہور نے لیسکو کی جانب سے غیر قانونی کارروائیوں اور بلاجواز تاریں کاٹنے کے خلاف لاہور پریس کلب میں ہنگامی پریس کانفرنس کی۔
پریس کانفرنس میں صدر چودھری سجاد، رانا عابد رحمان فنانس سیکرٹری، حافظ راشد حامد سیکرٹری اطلاعات، ملک فرقان صدر پاکستان کیبل آپریٹر ایسوسی ایشن، محمد سہیل اقبال، ملک معظم شامل تھے ۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے عہدیداران کا کہنا تھا کہ فیلڈ میں کام کرنے والے اہلکار کیبل آپریٹرز کو بلاوجہ ہراساں کر رہے ہیں۔