  • لاہور
ریلوے پٹڑی خستہ حال‘ ٹرینیں تاخیر کا شکار‘ مسافر پریشان

ٹریک ٹوٹنے سے انجن اور پاور وینز بروقت ریک کے ساتھ نہ لگائے جاسکے

لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے )محکمہ ریلوے میں بہتری کے دعوے مگر عملی اقدامات نہ ہونے کے برابرریلوے ٹریک کی حالت مزید ابتر ہونے لگی،خستہ حال ٹریک مرمت نہ ہونے کے باعث جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ذرائع کے مطابق کے قریب ایک فٹ سے زائد پٹڑی ٹوٹ گئی،لوکو شیڈ کے قریب ٹریک ٹوٹنے کے باعث پاور انجن اور پاور وینز بروقت ریک کے ساتھ نہ لگائے جاسکے ،لوکو شیڈ سے انجن نکلتے ہیں جہاں یہ ٹریک ٹوٹ گیا ہے ، وزیر ریلوے کے دعوؤں کے برعکس ٹریک کی حالت مزید ابتر ہونے لگی ہے ،رواں سال خستہ حال ٹریک اور دیگر وجوہات کے باعث ٹرینوں کے ڈی ریل ہونے سمیت دیگر 88 حادثات ہوچکے ،سیلاب کے متاثرہ مختلف علاقوں میں بھی تاحال ٹریک بحال نہیں ہوسکا،لاہور سے کراچی تک مختلف مقامات پر انجینئرز ری سٹرکشنز کی بھی بھرمار ہے ،ریلوے حکام کی جانب سے مبینہ طور پر ٹریک کو یکسر نظر انداز کردیا گیا،ٹریک خستہ حال ہونے کے باعث ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار ہورہی ہیں۔ترجمان ریلوے کاکہنا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ فیسل آباد شورکوٹ روٹ پر ٹریک کی بحالی کاکام کیاجارہا ہے ،جلد یہ کام مکمل ہوجائے گا۔

