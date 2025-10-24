یو ای ٹی :خستہ حال عمارتوں کی بحالی کے منصوبے کا افتتاح
لاہور(خبر نگار)یو ای ٹی لاہور میں بوسیدہ اور خستہ حال عمارتوں کی بحالی اور جدید خطوط پر تزئین و آرائش کے منصوبوں کا باضابطہ افتتاح کر دیا گیا۔
منصوبوں کا افتتاح ہائر ایجوکیشن کمیشن کی مالی معاونت سے ہوا۔ ان منصوبوں کا مقصد یونیورسٹی کے بنیادی ڈھانچے کو جدید تقاضوں کے مطابق استوار کرنا اور طلبہ، اساتذہ و عملے کیلئے بہتر سہولیات فراہم کرنا ہے ۔وائس چانسلر یو ای ٹی پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر نے جامعہ مسجد کی اپ گریڈیشن کے منصوبے کاافتتاح کیا۔ اس منصوبے پر2 کروڑ 5 لاکھ 72 ہزار 696 روپے لاگت آئے گی۔