صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یو ای ٹی :خستہ حال عمارتوں کی بحالی کے منصوبے کا افتتاح

  • لاہور
یو ای ٹی :خستہ حال عمارتوں کی بحالی کے منصوبے کا افتتاح

لاہور(خبر نگار)یو ای ٹی لاہور میں بوسیدہ اور خستہ حال عمارتوں کی بحالی اور جدید خطوط پر تزئین و آرائش کے منصوبوں کا باضابطہ افتتاح کر دیا گیا۔

منصوبوں کا افتتاح ہائر ایجوکیشن کمیشن کی مالی معاونت سے ہوا۔ ان منصوبوں کا مقصد یونیورسٹی کے بنیادی ڈھانچے کو جدید تقاضوں کے مطابق استوار کرنا اور طلبہ، اساتذہ و عملے کیلئے بہتر سہولیات فراہم کرنا ہے ۔وائس چانسلر یو ای ٹی پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر نے جامعہ مسجد کی اپ گریڈیشن کے منصوبے کاافتتاح کیا۔ اس منصوبے پر2 کروڑ 5 لاکھ 72 ہزار 696 روپے لاگت آئے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

تحصیل سرگودھا میں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ناقص صفائی ،ٹھیکیدار پر اظہاربرہمی

واسا بورڈ آف گورنرز کا پہلا اجلاس، پہلے بجٹ کی منظوری

یونیورسٹی آف سرگودھا کے زیرِ اہتمام انسدادِ منشیات سیمینار،واک

سیلاب کی وجہ سے ریلوے ٹریک متاثر ،ٹرینوں کا روٹ بند :نثا ر گجر

قیامِ امن، مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کے فروغ کیلئے اجلاس

ڈپٹی کمشنر میانوالی کا ڈی ایچ کیو اسپتال کے ٹراما سینٹر کا معائنہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ