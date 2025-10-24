ہائیکورٹ ملازمین کو سرکاری کوارٹرز کی قبضہ سلپ نہ دینے پر چیف سیکرٹری طلب
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ہائیکورٹ ملازمین کو سرکاری کوارٹرز کی قبضہ سلپ نہ دینے کیخلاف درخواست پر چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کرلیا۔
ہائیکورٹ ملازمین کو سرکاری کوارٹرز کی قبضہ سلپ نہ دینے کیخلاف درخواست پر چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کرلیا، ایڈیشنل سیکرٹری ویلفیئر نے عدالت میں رپورٹ جمع کرائی، تاہم عدالت نے برہم ہوتے ہوئے عدم اطمینان کا اظہار کردیا۔