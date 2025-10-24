ایل ڈی اے : متعدد ملازمین عرصہ سے ایک ہی سیٹ پر براجمان
کسی ملازم کو ایک ہی جگہ برسوں تک بٹھانے کی روایت ختم کی جائے :ڈی جی
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )ایل ڈی اے میں درجنوں ریکارڈ کیپرز، پٹواری، کلرک، قانونگو اور تحصیلدارگزشتہ دس برسوں سے ایک ہی سیٹوں پر براجمان ہیں۔محکمہ ایس اینڈ جی اے ڈی کی واضح پالیسی کے مطابق کوئی بھی سرکاری ملازم تین سال سے زیادہ ایک ہی عہدے پر تعینات نہیں رہ سکتا،مگر ایل ڈی اے میں اس اصول کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق شعبہ ٹاؤن پلاننگ اور ہاؤسنگ ونگ میں ریکارڈ کیپرز کی طویل تعیناتیاں انتظامیہ کیلئے دردِ سر بن گئی ہیں۔بااثر اہلکار تبادلے سے بچنے کیلئے اثرورسوخ استعمال کرتے رہے ،جبکہ ماضی میں انتظامیہ متعدد بار تبدیلی کی کوشش میں ناکام رہی۔روزنامہ دنیا کی نشاندہی پر ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے نوٹس لے لیا۔ڈی جی نے تین سال سے زائد عرصہ ایک ہی سیٹ پر بیٹھے افسران اور ماتحت عملے کی فہرست فوری طور پر طلب کر لی۔